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Gazimağusa’da iki diskoya yasal işlem

Gazimağusa’da iki diskoya yasal işlem
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Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Lions Garden” ve “Glapsides Disko Bar” işletmecileri hakkında, covid-19 tedbirleri kapsamındaki  yasal emirlere uymadıkları gerekçesiyle yasal işlem yapıldı. 
Polis Basın Bülteni’ne göre, “Lions Garden” isimli diskonun, ilgili bakanlık tarafından “16 Kasım tarihine kadar tüm diskoların kapalı olması” emredilmesine rağmen açık ve faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu eğlence yeri işletmecisi O.G. hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor. 
Gazimağusa’da faaliyet gösteren “Glapsides Disko Bar” isimli diskonun da aynı şekilde, diskoların kapalı olması emredilmesine rağmen açık ve faaliyette olduğu tespit edildi. Bahse konu eğlence yeri işletmecisi M.K. hakkında yasal işlem başlatılırken soruşturma devam ediyor. 

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