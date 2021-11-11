Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da bir yayanın üzerinde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu madde tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 02.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı’nda devriye halinde bulunan bir polis ekibi, caddede yürüyen T.V.N.’nin (E-23) şüpheli hareketleri nedeniyle üzerinde arama yaptı.

Aramada, içinde Hint keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir sarma sigara bulunarak emare olarak alındı. T.V.N. tutuklandı.

SAHTE PCR TESTİ İLE KKTC’DEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞTI

Ercan Havalimanı’nda dün saat 10.30 sıralarında M.P.A.’nın (E-69), daha önceden sahte olarak düzenlediği PCR testini gösteren evrağı, KKTC’den çıkış yapmak amacıyla görevli memura vererek tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Sahte davranışla kayıt temin etmeye teşebbüs ettiği belirlenen M.P.A. tutuklandı.

KUZUCUK’TA BİNA AÇMA VE HIRSIZLIK… 1 KİŞİ TUTUKLANDI

Kuzucuk’ta dün saat 15.00 sıralarında Z.K.’nin (E-26), Hacı Bahire Halil Konağı isimli binanın giriş kapısını açıp içeriye girdikten sonra, merdivenlerin alüminyum korkuluklarını sökerek hırsızlık yaptığı tespit edildi. Z.K. tutuklandı.