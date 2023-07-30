Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 2 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün yapılan operasyonda kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Gazimağusa’da dün saat 22.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon yapıldı.

Opersayon kapsamında, S.A.’nın (E-66) tasarrufunda yaklaşık 750 gram ağırlığında hintkeneviri (kubar esrar) türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Y.(E-62) tutuklandı.

-Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu ve İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket

Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde Serhatköy mevkiinde dün saat 17.30 sıralarında, polis tarafından yapılan trafik kontrolü sırasında, kontrol maksatlı durdurulan S.O.J.’nin (E-28) kullanımındaki araçta yapılan aramada, yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneveri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı.

Ardından S.O.J.’nin Lefkoşa’daki ikametgahında yapılan aramada, ikametgahta sakin P.F.A.’nın (E-26) tasarrufunda yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulunup, emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-İlaç ve Eczacılık Yasasına aykırı hareket… 1 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da faaliyet gösteren işletme içerisinde dün saat 21.30 sıralarında, şüpheli hareketler sergileyen İ.G.’nin (E-26) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yeşil reçeteye tabi toplam 59 adet hap bulunup, emare olarak alındı. İ.G. tutuklandı.

-Girne hırsızlık… 1 kişi tutuklandı

Girne’de Ziya Rızkı Caddesi üzerinde dün saat 16.30 sıralarında, kaldırım üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait araç içerisinde muhafaza edilen çanta ve içerisinde bulunan toplam 500 ABD doları ile 90 TL nakit para, kimlik kartı, sürüş ehliyeti ve kablosuz telefon kulaklığı çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen F.P.G.(E-37) tespit edilerek, tutuklandı.

-72 yaşındaki Ahmet Sağlık yaşamını sonlandırdı

Gazimağusa’da sakin 72 yaşındaki Ahmet Sağlık, dün saat 16.00 sıralarında yaşamını sonlandırdı.