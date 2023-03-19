Gazimağusa’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan bir kişi tutuklandı

Gazimağusa’da dün bir kişi kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Faiz Kaymak Sokak üzerinde saat 18.00 sıralarında, yaya olarak yürüyen L.I.N.’in (K-30), şüpheli hareketleri üzerine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunup, emare olarak alındı. L.I.N. tutuklandı.

-Gazimağusa’da hırsızlık… 1 kişi tutuklandı

Gazimağusa'da, 13 Şubat’ta saat 03.50 sıralarında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren Durmaz Computer isimli iş yerinin kapı camı kırılarak, hasara uğratıldıktan sonra içeriye girildi ve 2 adet Play Station-5 oyun konsolları çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen G.K.B.(E-29) tutuklandı.