Gazimağusa’da narkotik operasyonu, 1 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün (23.03.2022), saat 13:00 sıralarında, Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, E.Ş.Y.(E-45)’nin üzerinde ve kullanımda bulunan araçta yapılan arama sonucu; 1 adet tabanca, tabancaya ait şarjör ile içerisinde iki adet canlı mermi ve satışa hazır hale getirilmiş paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında metamfetamin ile 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.