Gazimağusa’da tadilatı tamamlanan 112 istasyonu yeniden hizmette

Gazimağusa’da liman yolunda bulunan ve iki yıldır atıl durumdaki Sağlık Bakanlığı 112 İstasyonu'nun tadilatı tamamlanarak bugün yeniden hizmete girdi.

Acil durumlarda çok daha hızlı hizmet vermek amacıyla kurulan istasyonun açılışını Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra yaptı.

Altuğra açılışta yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden beri çalışma prensiplerinin ”sonuç odaklı” olduğunu belirterek, Gazimağusa’da da 112 İstasyonu'nun binaya ihtiyacı olduğu tespitini yaptıklarını ve bugün de o binayı hizmete açmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti.

İzlem Altuğra, 112’nin en çok bilinen sabit numaralardan olduğunu hatırlatarak, herhangi bir sağlık sorununda ilk aranan numaralardan birinin 112 hattı olduğunu belirtti.

Altuğra, 112 personelinin 24 saat kesintisiz hizmet veren ve ilk hayati müdahaleyi yapan "yaşam zincirinin" anahtarı olduğunu kaydetti.

İzlem Gürçağ Altuğra, bir soru üzerine, paramedik istihdamının kesinlikle yapılacağını belirterek, istihdamların kadrolu yapılması yönünde bir duruş sergilediklerini söyledi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Teşkilat Yasa Tasarısı'nın komiteden geçtiğini ve genel kurula sevk edildiğini kaydeden Altuğra, Teşkilat Yasası'nda görev tanımı olmayan bazı meslek gruplarının tasarıya girdiğini ve hemşireler başta olmak üzere kadro sayılarının tatmin eder şekilde artırıldığını kaydetti.

Altuğra, 112 binasında olduğu gibi bir çok binalardaki tadilatın devam ettiğini ve sonuçlanmaya çok yakın olduğunu ifade etti.

İzlem Gürçağ Altuğra, hekimden bahçıvana kadar sağlık emekçilerinden tamamlayıcı meslek guruplarına ihtiyaçları olduğunu, bunların da istihdamının Kamu Hizmeti Komisyonu’nun uygulayacağı sınavların ardından yapılacağını söyledi.

Altuğra, Gazimağusa’daki 112 İstasyonu'nun 2 yıldır atıl durumda olmasıyla ilgili olarak “Göreve geldiğimizden beri enkaz kaldırıyoruz. Burası tam da canlı örneği. İhtiyaca evap veremeyen bir binaydı. ” dedi.

Bakan Altuğra yaptıkları yoğun çalışmaların karşılığını halktan takdir ve alkış olarak gördüklerini ifade ederek, “Ben ve ekibim, alnımızın akıyla çalışıyor olmanın gururundayız. Hesap veremeyeceğimiz atılmış hiçbir imzamız da yoktur” dedi.