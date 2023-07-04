Gazimağusa’da tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu yangın

Gazimağusa’da dün tedbirsizlik ve ihmalkarlık sonucu yangına sebep olmaktan bir kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saat 14.00 sıralarında, 15 Ağustos Bulvarı üzerinde bulunan Seralar bölgesinde M.B.’nin (E-39), kendisine ait sera içerisinde gerekli önleyici tedbirleri almadan spiral makinesi ile demir kestiği sırada, makineden atılan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, sera içerisinde bulunan 200 metre uzunluğundaki plastik su borusu, aynı bölgede bulunan başka bir seranın üst naylonları ve içerisindeki 4 top damlama lastiği ile 350 metre uzunluğundaki su borusu tamamen yandı.

2 adet nar, 5 adet narenciye ve 2 adet incir ağacı ise kısmen yanarak, zarar gördü. Bahse konu şahıs tutuklandı.

-Lefkoşa’da apartman dairesinde çıkan yangın zarara neden oldu

Lefkoşa’da dün saat 22.00 sıralarında, Dilmurat İbrahimov’un kaldığı apartman dairesinde, muhtemelen yatak odasında bulunan faal durumdaki çoklu elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, yatak odası içerisindeki yatak, dolap, korniş, komodin ve vantilatör ile ikametgah içerisindeki ahşap kapılar yanarak, çıkan ısıdan dolayı ise tüm ikametgahın duvarları islenerek, zarar gördü.

-Yeniboğaziçi’nde apartman dairesinde çıkan yangında bir kişi yaralandı

Yeniboğaziçi’nde bulunan bir apartman dairesinde dün saat 15.00 sıralarında Maryan Malmir (K-39), gaz ocağında yemek pişirdiği sırada muhtemelen gaz ocağında takılı olan hortumun delinip, oluşan gaz kaçağının patlaması sonucu her iki bacağından kısmen yandı.

Maryan Malmir, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Gaz patlaması sonucu, mutfaktaki elektrikli fırının ısı ayar bölümü ile bulaşık makinesinin ön kapak kısmı arızalandı ve mutfak dolabı süpürgeliği kırıldı.