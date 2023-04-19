Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında 1 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bültenine göre, A.S.A.M.’nin (E-23) üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, yaklaşık 35 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak, emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

-Lefkoşa’da kavga

Lefkoşa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu I.R. (E-20) bir taraf, A.A.(E-35) diğer taraf olup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı A.A.’nın burun kemiği kırıldı. Bahse konu şahıslar tutuklanırken, soruşturma devam ediyor.

-Alsancak’ta hırsızlık

Alsancak’ta faaliyet gösteren bir otelde çalışan A.Y.(E-30), İ.Ö.(E-34) ve D.D.’nin (E-48) otele ait şantiye alanı içerisinde muhafaza edilen yaklaşık 50 metre uzunluğundaki elektrik kablosunu çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

-Girne’de eski maden ticareti

Girne’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, M.T.’nin (E-62) kullanımındaki kamyonet araç ile yetkili makamdan izinsiz ve ruhsatsız olarak satmak maksadıyla hurda toplayıp, eski maden ticareti yaptığı tespit edildi. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

-Tuzla’da yangın

Tuzla’da bir apartman dairesinin balkonunda muhafaza edilen tüp gazın hortumunda oluşan gaz kaçağının alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın ev sahibi ve komşuları tarafından söndürüldü. Yangın sonucu söz konusu dairenin balkon kapısı, sineklikleri ve perdeleri yandı. Soruşturma devam ediyor.

Gazimağusa’da ise, park halindeki LR 617 plakalı kamyonet araçta, muhtemelen marş dinamosuna ait elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu bahse konu aracın marş dinamosunun elektrik aksamları, makinenin su ve hava hortumları ile radyatörü yandı. Soruşturma sürüyor.