Gazimağusa’da uyuşturucudan 4 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 25 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, operasyon sırasında A.H. (E-25), polisi farketmesi üzerine tasarrufunda bulunan yaklaşık 10 gram ağırlığındaki hintkeneviri türü uyuşturucu ile bir adet hassas teraziyi çöp kutusuna attı ve olay yerinden koşarak kaçtığı esnada alıkonularak tutuklandı.

Akabinde A.H.’nin (E-25) ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı.



Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan S.A. (E-24), O.S. (E-21) ve H.S.H.R. (E-23) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.YEDİDALGA’DA HIRSIZLIKYedidalga’da, bir ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan bin 400 TL değerindeki yaklaşık 70 kg kolokasın, F.D. (E-41), M.D. (K-38) ve G.T. (K-60) tarafından torbalara doldurulup, araca yükleyerek çaldıkları tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.