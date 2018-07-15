GAZİMAĞUSA’DA YARIN OTOBÜS TERMİNALİ BÖLGESİNE 09.00 İLE 14.00 SAATLERİ ARASINDA ELEKTRİK VERİLEMEYECEK

Gazimağusa’da yarın, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle otobüs terminali bölgesine 09.00 ile 14.00 saatleri arasında elektrik enerjisi verilemeyecek.



KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi.