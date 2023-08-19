Gazimağusa’da yayaya çarpan sürücü tutuklandı

Gazimağusa’da dün meydana trafik kazasında yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Zorbalar Sokak üzerinde saat 17.30 sıralarında, Ayşegül Ağcabay (K-38) yönetimindeki GN 143 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada İsmet İnönü Bulvarı yol kavşağına geldiğinde, dikkatsizce İsmet İnönü Bulvarı’na giriş yaptı.

Yönetimindeki araç ile sağa dönüş yapan Ağcabay, o esnada Macro Market önlerinde yaya olarak yolu geçen Forough Saljughı’ye (K-64) çarptı.

Kaza sonucu yaralanan yaya Forough Saljughı, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından Cerrahi Servis’te müşahede altına alındı.

Araç sürücüsü Ayşegül Ağcabay tutuklandı. Soruşturma sürüyor.