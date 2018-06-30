 GAZİMAĞUSA’DA YUNUS EMRE AÇAN’I DARP EDEN 1 KİŞİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİ ARANIYOR

Gazimağusa’da, Yunus Emre Açan’ı darp eden M.Y.B.(E-23) tutuklandı, S.K.(E-24) ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, M.Y.B. ile S.K. tasarruflarında bulunan tahta sopa ile aralarında daha önceden husumet bulunan Açan’ı ciddi şekilde darp ederek, dişinin kırılmasına sebep oldu.

Olay dün saat 01:00 sıralarında meydana geldi.

GİRNE VE GÜZELYURT’TA HUZUR OPERASYONU

Girne Polis Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde asayiş ve trafik operasyonu düzenlendi.

Operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren barlar, kahvehaneler, diskolar ve gece kulüpleri kontrol edilerek, kontrollerde yetkili makamdan izinsiz alkollü içki bulundurup satışa arz ettiği tespit edilen 3 restoran işletmecisi hakkında yasal işlem başlatıldı.

29-30 Haziran 21.00-02.00 saatleri arasında gerçekleştirilen huzur operasyonu kapsamında yapılan trafik denetimlerinde ise, 350 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 112 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

Öte yandan dün 10.00-12.00 saatleri arasında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında düzenlenen asayiş ve trafik operasyonunda bölgede faaliyet gösteren gece kulüpleri, kahvehane ve eğlence yerleri kontrol edilerek, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 145 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 20 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.