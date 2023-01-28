Gazimağusa’da “Zehir Operasyonu”: 3 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da düzenlenen “Zehir Operasyonu”nda 3 kişi tutuklandı, uyuşturucu ve uyuşturucu satışından temin edilen paralar ele geçirildi.

Polis Basın Bültenine göre, dün gece saat 23.45 sıralarında, Gazimağusa’da, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında; H.H.R.(E-24), M.A.R.A.(E-28) ve A.D.B.’nin (E-28) tasarruflarında yaklaşık 300 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiğine inanılan 20 bin 855 TL, 500 ABD Doları, 250 Euro ve 20 sterlin nakit para bulunarak emare olarak alındı.

Aabinde M.A.R.A’nın Girne’de kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, yaklaşık 500 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, hassas terazi ve yaklaşık 6 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıslar tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.