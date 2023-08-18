Gazimağusa’daki okullarda genel temizlik ve bakım çalışması yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, 2023-2024 öğretim yılı öncesinde kent genelindeki tüm okulları kapsayan genel temizlik, sağlık ve budama çalışması yapıyor. Tüm okullarda genel bakım, temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama, ağaç budama işleri yapılarak öğrencilerin temiz ve güvenli ortamda eğitime başlamaları hedefleniyor. Ayrıca, okul çevresindeki trafik güvenliği konusunda da çalışma yapılacak.

Temizlik ve budama ekipleri okullarda ayrıntılı ot temizliği ve budama yaparken, yaz tatili boyunca hijyenik koşullar açısından ortaya çıkan aksaklık ve eksikliklerin giderilmesi için Sağlık Şubesi ilaçlama çalışmasıyla haşereye ve zararlılara karşı önlem alacak. Sağlık Şubesi ayrıca okulların su depolarının temizliğini de yapacak.

Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, okulları yeni öğretim yılına hazır hale getirmek için çalışma yaptıklarını, eğitim kurumlarının bakım ve idamesi için görev bilinciyle hareket ettiklerini, belediyenin eğitim kurumlarına katkısının yeni öğretim yılında da devam edeceğini söyledi.