Gazimağusa’daki okullarda genel temizlik ve bakım çalışması yapılıyor

Gazimağusa Belediyesi, 2023-2024 öğretim yılı öncesinde kent genelindeki tüm okulları kapsayan genel temizlik, sağlık ve budama çalışması yapıyor. Tüm okullarda genel bakım, temizlik çalışmasıyla birlikte ilaçlama, ağaç budama işleri yapılarak öğrencilerin temiz ve güvenli ortamda eğitime başlamaları hedefleniyor. Ayrıca, okul çevresindeki trafik güvenliği konusunda da çalışma yapılacak.
Gazimağusa Belediye Başkanı Dr. Süleyman Uluçay, okulları yeni öğretim yılına hazır hale getirmek için çalışma yaptıklarını, eğitim kurumlarının bakım ve idamesi için görev bilinciyle hareket ettiklerini, belediyenin eğitim kurumlarına katkısının yeni öğretim yılında da devam edeceğini söyledi.