Gazimağusa’daki trafik kazasında 23 yaşındaki Umar Ali ağır yaralandı

Gazimağusa’da dün gece meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü 23 yaşındaki Umar Ali ağır yaralandı. Ali’ye çarpan araç sürücüsü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz Üniversitesi kampüs alanı içerisinde saat 23.00 sıralarında, isimsiz yol üzerinde doğu istikametine doğru yönetimindeki RL 026 plakalı salon aracı ile seyreden Shamuhammet Berdıgylyjov (E-22), İşletme Fakültesi önlerindeki çembere geldiğinde, çemberi dönen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce çembere giriş yaptı.

Berdıgylyjov aracıyla, o esnada çember üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Umar Ali (E-23) yönetimindeki UG 538 plakalı motosiklete çarptı.

Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan motosiklet sürücüsü Umar Ali, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde beyin kanaması teşhisi ile Nöroloji Servisi’nde müşahede altına alındı.

RL 026 plakalı araç sürücüsü Shamuhammet Berdıgylyjov tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.