Gaziveren'de kesinti

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın Gaziveren’de; anaokulu, spor kulübü, kahveler bölgesi ve Big Orange Garden Center civarına elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.