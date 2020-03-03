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Gaziveren'de kesinti

Gaziveren'de kesinti
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 Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak direk değişim çalışması nedeniyle yarın Gaziveren’de; anaokulu, spor kulübü, kahveler bölgesi ve Big Orange Garden Center civarına elektrik verilemeyecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında olacak.

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