Gaziveren Muhtarlığı, Güz Kültür ve Sanat Festivali’nin gelirini çocuklara bağışladı

Gaziveren Muhtarlığı, ilk kez bu yıl düzenlenen Güz Kültür ve Sanat Festivali’nde elde ettiği geliri okul çağındaki köy çocuklarına bağışladığını açıkladı.

Gaziveren Muhtarı Zekiye Akarsular, Eylül ayında yapılan festival sırasında kurulan stantlar ve düzenlenen tombaladan muhtarlığın elde ettiği gelirin çocukların ayakkabı, kıyafet ve benzeri ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanıldığını belirtti.

Gaziveren Muhtarlığı ile Gaziverenliler Derneği iş birliğinde eylül ayında 1. Güz Kültür ve Sanat Festivali düzenlenmişti. 3 gün süren festival süresince çeşitli etkinlikler düzenlenmiş, kurulan stantlarda geleneksel ürünler satılmış ve konser verilmişti.

Zekiye Akarsular, uzun bir aradan sonra bu yıl düzenlenen festivali, gerekli finansman bulmaları halinde gelenekselleştirmeyi düşündüklerini belirtti.