Gece kulübünden televizyonlar çalındı

Haspolat’da faaliyet gösteren Freedom isimli gece kulübünün kapısını kırarak içeri giren hırsızlar 6 tane LCD televizyon çaldı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, 10 Mart – 20 Nisan tarihleri arasında yaşanan olayda iş yerinde bulunan 10 odanın kapısı kırıldı ve odalarda bulunan televizyonlar çalındı.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen A.A.(E-52) ve Y.A. (E-20) tutuklandı ve çalınan bir televizyon tasarruflarında bulunarak emare olarak alındı.

TORİKUL İSLAM KAYIP

Lefkoşa’da yaşayan Bangladeş uyruklu Torikul İslam’ın kayıp olduğu bildirildi. Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Cuma günü 17.00 sıralarında çalıştığı iş yerinden ayrılan İslam’dan hala haber alınamadı.

Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2020, 11:50