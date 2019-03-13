Gece kulüplerinin ışıklandırma ve tabela boyutlarına sınırlandırma getirildi

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Birinci Boyut programında hükümetin gece kulüplerine yönelik nasıl bir politika izleyeceğine ilişkin soruları yanıtladı.

Gece kulüplerinin ülkenin kanayan yaralarından bir tanesi olduğunu ifade eden Baybars, “18 Nisan’da yaklaşık bir sene oluyor gece kulüplerine ilişkin bir çalıştay yaptık. Biz çalıştayın sonuç raporuna baktığımız zaman ilk adımın nerden atılması gerekiyor.Hassas bir konu ve insan ticareti, insan kaçakçılığı olasılıklarını, çalışma hayatının koşullarının düzenlenmesi mevzusunu içermektedir. Ülkedeki seks işçiliğinin yasal olup olmamaması tartışmalarını içeren bir noktadayız” dedi.

Baybars, çalıştayın sonuç raporunda ilk yapılması gerekenin insan ticareti ve kaçakçılığı ile mücadele konusunda yasa eksikliği olduğu ve bunun yapılması gerektiğinin vurgulandığını söyledi.

Bakan Baybars, “Seks işçiliği ile ilgili nihai bir karar vermek gerek. Ancak çalıştayda bu ülkede seks işçiliğinin yasal olması mı yoksa tamamen kapatılması mı yanıtı verilemedi” dedi.

İnsan Hakları Vakfı, Mülteci Hakları Derneği ve Barolar Birliği ile görüşülerek “İnsan Ticareti ile Mücadele” adı altında bir yasanın hazırlandığını söyleyen Baybars tüm yasal çalışmalarının tamamlanmasının ardından söz konusu alanın kapatılıp kapatılmaması kararının verilebileceğini ifade etti.

Baybars, gece kulüplerinin izinlendirilmesi ve orada çalışan kişilerin çalışma hayatını doğru şekilde sürdürebilmeleri için denetimleri artırdıklarına işaret etti.

Seks işçilerinin haklarını içeren ve 4 farklı dilde hazırladıkları broşürlerin yaklaşık 2 hafta sonra sınır kapılarında dağıtılmaya başlanacağını açıklayan Baybars, “Gece kulüplerinin çalıştırılmasına ilişkin bir tüzüğümüz var ancak çalışma şartlarını doğru içermiyor. Çalışma hayatını belirleyen esas ve kriterleri de değiştiriyoruz.Bu yönde çalışma yapıyoruz” dedi.

Geçen yıl gece kulüplerinin ışıklandırılmasıyla ile ilgili düzenleme yaptıklarını hatta bu konunun alay dahi edildiğini anımsatan Bakan Baybars, Gece Kulüpleri ve Benzeri Yerler Komisyonu’nun gece kulüplerinin ışıklandırma ve tabela boyutlarına ile ilgili yeni bir karar aldığını açıkladı.

Baybars, “Komisyon tabela boyutunu ve ışıklandırmayı net bir şekilde belirledi. Şu ebatta olacak şu şekilde ışıklandırılacak bundan dışında herşey yasak diye belirlendi, tüzüğe de kondu ve iki hafta önce gece kulüplerine bir yazı ile de bildirildi. Kendilerine 10 günlük süre verildi ve bu süre bugünlerde dolmak üzeredir.Bununla ilgili ileri işlemleri yapmayanlara bir ceza müessesi de getirdik. Umuyorum bu ihbarlara doğru yaklaşırlar ve düzeltirler. Büyük bir olasılıkla ay sonu görmeyeceksiniz gece kulüplerindeki o ışıklandırmaları” dedi.

“Ülkede doğru bildiğimiz çok yanlışlar var” diyen Bakan Baybars, bugüne kadar ülkenin yasalara göre değil teamüllere göre yönetildiğine işaret etti.

Ayşegül Baybars, “Hep teamüllere göre yönetildi. Yasada birşey yazıyor ama böyle gelmiş böyle gider. Şimdi biz böyle gelmiş böyle gider noktasına bir çizgi çizdik. İşletme iznini verdiğiniz kişi ile gece kulubünü çalıştıran bazen farklı olabiliyor. Ve bu işletmeci ile hava parasına kiralanan bir müesseye dönüşüyor. Bu yasak. Dolayısıyla biz bu yasağa müdahale ettik. İkincisi de yasa açıkca gece kulübü işletmecisi olabilmeniz için bazı suçlardan sabıkanız olmaması gerektiğini belirtiyor. Bununla ilgili olarak öncesinde gece kulüplerine birer ihbar gönderdik ve yasaya uymayan işletmelerin izinlerinin yenilenmeyeceği uyarısında bulunduk. Bu noktada da baktığımızda izin yenileme zamanı geldiğinde 20 yıldır benim hırsızlıkla ilgili sabıkam var ama işletme izni alıyorum diyenle karşı karşıya geldik. Konuya objektif bakarak, Hukuk Dairesi’nden bir görüş istedik. Bu kadar yıldır gayrı yasal bir şekilde bu izinleri elinde tutan kişilere kazanılmış bir hak sağlayıp sağlamadığını sorduk. Savcılıktan bize gelen yanıtta gayrı yasal bir durumda kazanılmış bir hak sağlamadığını ve bu şekilde bir durum varsa izinlerin yenilenmemesi gerektiği idi. Bizde o görüş doğrultusunda 5 işletmenin izinini yenilemedik” diye konuştu.

BRT