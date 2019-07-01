Halkın Partisi (HP) Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, sabah saatlerinde yaşanan patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"“Tamamıyla bu savaşla hiçbir ilişkisi olmayan masum bir ülkenin üzerine beceriksiz ülkeler tarafından düşürülen bir savaş aleti ve tüm ülkeyi saran bir korku …"olarak olayı değerlendirdi.

İşte Manavoğlu’nun açıklaması:

“Gece yarısı tam da yatacağım saat pencereler kapılar sallandı gürültüden, ne olduğunu anlamasam da can kaybı olmamasını dileyerek merakla yattım … Sabah bilgileri takip etmeye çalışırken kafamda bu sorular oluştu….

“Tamamıyla bu savaşla hiçbir ilişkisi olmayan masum bir ülkenin üzerine beceriksiz ülkeler tarafından düşürülen bir savaş aleti ve tüm ülkeyi saran bir korku …

– Uluslararası hukukta bunun cezası veya tazminatı yok mu?..

– Bu araçları satanların ve kullananların yükümlülükleri nelerdir?

Hade görelim bu, insan hakları, uluslararası hukuk diye bağıran , aç gözlü ülkeleri şimdi !!!”