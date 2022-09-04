Gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar üç ayrı trafik kazası, dört yaralı

Polis, gece yarısından sabahın erken saatlerine kadar üç ayrı trafik kazası meydana geldiğini, üç araç sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişinin yaralandığını bildirdi. Yaralanan bir araç sürücüsü hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu olurken, diğer iki araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan kişi de tedavilerinin ardından hastanede müşahede altına alındı.

Polis, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt bölgelerinde meydana gelen üç farklı trafik kazasında araç sürücülerinin ikisinin alkollü içki tesiri altında olduğunun tespit edildiğini belirtti.

-İlk kaza Bedrettin Demirel caddesinde: Aydınlatma direğine çarptı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre ilk trafik kazası Lefkoşa’da gece yarası, saat 00.20 sıralarında meydana geldi.

Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, Ahmet Uçar (E-22), 138 mlgr alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki NA 894 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Enfes Çiğ Köfte önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

-Gazimağusa’da park halinde bulunan araca çarpan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı

Polisten verilen bilgiye göre ikinci kaza ise saat 02.50 sıralarında, Gazimağusa’da meydana geldi.

Cahit Sıtkı Tarancı Sokak üzerinde Barkın Sevinç (E-24), 244 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SC 721 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada yolun solunda bulunan Puzzle Travel isimli iş yeri önüne geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solunda park halinde bulunan RM 263 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan Ege Hepgirginer (K-32) kaldırılmış oldukları Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altına alındı.

-Güzelyurt-Yayla Anayolundaki kazada araç takla attı

Üçüncü trafik kazası da bu sabahın erken saatlerinde, saat 03.30 sıralarında, Güzelyurt-Yayla Anayolu üzerinde meydana geldi.

Anayol üzerinde, Vedia Alaslan (K-23) yönetimindeki HV 041 plakalı salon aracı ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından çıkarak yolun kenarında bulunan bir metre derinliğindeki boş araziye aracının sol yan kısmı ile çarptıktan sonra takla attı. Kaza sonucu yaralan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin üç kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.