Geçen hafta biri ölümlü 89 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de geçen hafta biri ölümlü, 89 adet trafik kazası meydana geldi.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Aralık-25 Aralık tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 89 adet trafik kazası meydana geldiği belirtildi. 24 kişinin yaralandığı kazalar sonucu oluşan toplam hasar miktarının 2 Milyon 424 Bin 269.49 TL olduğu kaydedildi.

Kazaların İlçelere göre dağılımı ise şöyle oldu: “Lefkoşa:32; Gazimağusa:21; Girne:20; Güzelyurt: 3; İskele:13.”

19 Aralık-25 Aralık tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 9 Bin 437 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 875 araç sürücüsünün aleyhinde yasal işlem başlatıldığı kaydedildi.

Suçların dağılımı ise aşağıdaki gibidir:

“Sürat ( 211 ) , Tehlikeli Sürüş ( 8 ), Dikkatsiz Sürüş ( 28 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 144 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 15 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 114 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 63 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 99 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 39 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 27 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 5 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ) ve 110 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”