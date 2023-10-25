Geçen hafta meydana gelen 65 kazada, 17 kişi yaralandı

KKTC’de geçen hafta toplam 65 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalarda 17 kişi yaralandı. Sürat, trafik kaza sebepleri ve sürücülerin rapor edildiği suçlar arasında ilk sırada yer aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 16-22 Ekim tarihleri arasında meydana gelen 65 trafik kazasının 13’ü yaralanmayla, 52’si hasarla sonuçlandı. Yaralanmayla neticelenen kazalarda 17 kişi yaralandı.

Bu sürede meydana gelen kazaların 21’i süratli araç kullanmak, 15’i dikkatsiz sürüş yapmak, 11’i kavşakta durmamak, 8’i yakın takip, 10’u ise diğer etkenler nedeniyle meydana geldi.

Toplam hasar miktarının 3,700,501 TL olduğu kazaların, 22’si Girne’de, 21’i Lefkoşa’da, 10’u Gazimağusa’da, 7’si İskele’de, 5’i Güzelyurt’ta oldu.

-15 bin 786 sürücü kontrol edildi, 3 bin 212’si rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelinde polis tarafından yapılan trafik denetimleri sonucu toplam 15 bin 786 sürücü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 3 bin 212 araç sürücüsü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Sürücülerin en fazla süratten rapor edildiği suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (723), seyir halindeyken cep telefonu kullanmak (324), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (249), emniyet kemersiz araç kullanmak (185), trafik levha ve işaretlerine uymamak (151), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (128), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (73), muayenesiz araç kullanmak (55), dikkatsiz sürüş (32), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (17), tehlikeli sürüş (16), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (15), trafik ışıklarına uymamak (6), özel eşya taşıma "B" işletme izinsiz araç kullanmak (5), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (2), diğer trafik suçları (1231)”

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:24