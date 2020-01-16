Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Şanlıdağ, şirketin valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına ve satışlarına göre üreticiye verilebilecek en iyi avans fiyat olarak 1000TL/Ton açıkladığını belirterek, “Geçen yılki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık” dedi.

Şanlıdağ yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği Başkanının açıklamalarını üzüntü ile okuduğunu kaydederek, “Göreve gelir gelmez Cypfruvex üreticilerindir prensibinden hareketle tüm paydaşlarla görüş alışverişinde bulunup tüm gelişmelerle ilgili (fiyatlar da dahil) istişare içerisinde olacağımızı yeni yönetimin ana prensibi olduğunu ifade ettim. Bunu da uygulayıp bilgilendirdik” ifadelerini kullandı.

İlk olarak diğer firmalar tarafından 900-1100 TL/Ton aralığında üreticiden satın alınan Mandora (King) mandalinini pazar fiyatları dikkate alınarak Cypfruvex olarak 1350 TL/Ton olarak açıkladıklarına dikkat çeken Şanlıdağ, Mandora (king) ürünün fiyatlarının açıklamalarından sonra 1500-1600 TL/Ton seviyesine kadar yükseldiğini belirtti.

“ Cypfruvex olarak üreticinin emeğinin karşılığını alması bizleri mutlu etmiştir” diyen Şanlıdağ, şöyle devam etti:

“KKTC’de serbest piyasa alıcıları paketleme kalitesinde valensiya ürününü 800-900 TL/TON fiyatından alım yapmaktadır. Şirketimiz valensiya ürününün çevre ülkelerdeki ihracat fiyatlarına göre ve satışlarımıza göre üreticimize şu an verebileceğimiz en iyi avans fiyatı olarak 1000TL/TON açıkladık. Geçen yıl ki fiyat ortalamamıza göre %22 artış sağladık.”