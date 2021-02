Geçer not alanların istihdamını talep etti

Hemşireler ve Ebeler Sendikası, başta Başbakan ve Maliye Bakanı olmak üzere tüm hükümete acık çağrı yaparak, yüksek hemşirelik münhalinin genişletilerek geçer not alanların istihdamının sağlanmasını istedi.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, algının boyutunun pandemi merkezilerinin maksimum ulaştığı noktadan anlaşılacağı, bu alanda en önde çalışan hemşirelerin sayıca güçlendirilmesi gerekliliğinin ivedi ve hayati olduğu vurgulandı

Vaka sayılarının düşmesinin bile hemşire ihtiyacını ortadan kaldırmayacağının belirtildiği açıklamada, “Başta pandemi ile mücadelede tutunabilmek için geçer not alan her meslektaşımızın istihdamı sağlanmalıdır. Lütfen daha fazla geç olmadan bu savaşta mağlup olmadan ya da bizi sokaklara dökmeden bu haklı talebe cevap verin“ denildi.