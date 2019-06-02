Geçitkale Belediye Başkanı: "Tam bir hayal kırıklığısınız"

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın dün sosyal medya hesabından paylaştığı Halkın Partisi ile ilgili paylaşımı konuşulmaya devam ediyor.

Hasan Öztaş, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve bazı milletvekillerinin de içinde olduğu bir fotoğraf karesini kendi sosyal medya hesabından paylaşarak “Tam bir hayal kırıklığısınız. Bunun bedelini, vebalini bu halk ödetecektir sizlere…” yazısını yazarak paylaşımda bulundu.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın paylaşımı şöyle:

Sevmiştim sizleri, hatta daha çok düzgün ve dürüst insanın bu ülke siyasetinde yer alacağı düşüncesi umutlandırmıştı beni. Dediğim gibi öyle sanmıştım…Umutların ve ümitlerin katili olarak,Bu ülkeye yaptığınız kötülükten sonra, umarım en kısa sürede düşersiniz bu ülkenin yakasından…

TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞISINIZ. BUNUN BEDELİNİ, VEBALİNİ BU HALK ÖDETECEKTİR SİZLERE…