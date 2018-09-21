GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NDE ÇOCUK MECLİSİ KURULDU

GEÇİTKALE BELEDİYESİ’NDE ÇOCUK MECLİSİ KURULDU

 Geçitkale Belediyesi’nde “Çocuk Meclisi” kuruldu.

Geçitkale Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde Kadın Meclisi’nden sonra kurulan 19 kişilik Çocuk Meclisinde, Zehranaz Güçeri Başkan seçildi.

Geçitkale Belediyesi Başkanı Hasan Öztaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Çocuklarımızdan öğreneceğimiz çok şey var. Çocukların ihtiyaçlarına cevap vermek için bu meclisin bizlere katacakları var” dedi.

Geçitkale Belediyesi Çocuk Meclisi şu isimlerden oluşuyor: “Zehranaz Güçeri (Başkan), Peri Kuran, Emine Sene Türk, Ergün Efendi, Nurettin Yaramaz, Cavit Demiray, Sonay Nasır, Bertan Çakıral, Ali Birşen, Kemal Bodur, Yiğit Baykan, Fatma Toklu, Laren Akşahin, Gönül Özgüllü, İclal Karaoğlu, Salih Kuyucuoğlu, Kemal Çaltin, Rimenur Bilir, Kerem Güçük.”

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