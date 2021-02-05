Geçitkale'de Güney Kıbrıs'ta çalışan bölge halkı için gıda yardımı

Geçitkale'de Güney Kıbrıs'ta çalışan bölge halkı için gıda yardımı
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Geçitkale Belediyesi, Güney Kıbrıs’a geçiş kapılarının kapalı olmasından dolayı Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere gıda yardımı yapma kararı aldı.

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Geçitkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Geçitkale ve çevresinde kalan ve Güney Kıbrıs’taki işlerine gidemeyen kişilere yönelik gıda yardımı yapılmaya başlandığı belirtildi.

Belediye Başkanı Hasan Öztaş konuyla ilgili açıklamasında , 50 güne yakın bir süredir, Güney’de çalışan işçilerin işlerine gidemediği ve evlerine yiyecek götüremez noktada olduklarını belirtti. Öztaş,  gıda yardımı paketleri için vatandaşların  katkıda bulunabileceğini de belirtti ve  katkıda bulunmak isteyen vatandaşların , Belediye Halkla İlişkiler Birimine başvurabileceklerini kaydetti.

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