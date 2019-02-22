Geçitkale İlkokulu izcileri Geçitkale Belediyesi'ne ziyaret gerçekleştirdi

Geçitkale İlkokulu İzcileri, “22 Şubat Dünya İzci Düşünce Günü” kapsamında İzci Liderleri ve Geçitkale ilkokulu Öğretmeni Gönül Okyay ve Öğrencileri Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ülkemizdeki ve dünyadaki izcilik hakkında Belediye Başkanı Öztaş ile sohbet eden izciler, başkana izcilik hakkında da bilgiler verdi.

Geçitkale ilkokulu Öğretmeni Gönül Okyay ise ziyarette izciliğe verdikleri öneme değindi ve izciliğin çocukların eğitimindeki önemine dikkat çekti.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2019, 15:36