Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri anılacak

Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri için 15 Kasım Cuma günü anma törenleri düzenleniyor.

Geçitkale Şehitler Anıtı’ndaki tören saat 09.30’da çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak.

Törende Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacak, şiir ve dua okunmasının ardından şehitlik ziyaret edilecek.

Boğaziçi şehitleri için tören Yeniboğaziçi’nde saat 11.45’te yapılacak. Çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile başlayacak törende, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar tarafından yapılacak konuşmanın ardından şiirler ve dua okunacak.