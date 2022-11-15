Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri anıldı…

Geçitkale ve Boğaziçi köylerinde Rum saldırıları sonucu şehit düşen 24 şehit Geçitkale’de bu sabah düzenlenen törenle anıldı.

Tören ilk olarak protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe sunulmasıyla başladı. Ardından 3 el saygı atışı yapıldı. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliginde bayraklar göndere çekildi. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş törende yaptığı konuşmasında, Geçitkale ve Boğaziçi direnisinin 55. yıl dönümünde şehitlerin saygıyla anıldığını söyledi.

Aynı zamanda Cumhuriyet’in kuruluşunun 39. yıl dönümü olduğunu belirten Öztaş, Kıbrıs Türk halkının yıllarca büyük bir soykırıma maruz kaldığını, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı'yla adaya barış geldiğini ifade etti.