Geçitkale ve Boğaziçi şehitleri, pazar günü törenle anılacak.

Geçitkale Şehitler Anıtı önünde, saat 12.15’te başlayacak anma töreninde, protokol sırasına göre çelenkler konulacak, saygı duruşunda bulunulacak, saygı atışı yapılacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Konuşmalar ve şiirlerin okunacağı tören, şehitler için dua okunmasının ardından, şehitlik ziyareti ile sona erecek.