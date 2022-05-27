Geçitköy'de yangın

Geçitköy bölgesinde bugün 13.00 sıralarında yangın çıktı. Ormanlık alana yayılan yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, Geçitköy bölgesinde, arazide başlayan yangın ormanlık alana yayıldı.

Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Orman Dairesi, Sivil Savunma, askeri personel, bölge halkı traktörler ile müdahale ediyor. Yangın henüz kontrol altına alınamadı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman ve iş makinelerinin yangına müdahale edebilmeleri amacıyla Girne - Güzelyurt ana yolunun Geçitköy ile Karşıyaka arası trafik akışına kapatıldı