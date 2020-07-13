‘Geçmişte Kıbrıs Türkçesini güzel kullanan programlar yapıldı’

HP Milletvekili Hasan Topal ise gündem dışında bir konuşma yapmayacağını dile getirerek, YYK’nın kıymetini bilebilmek ve basın özgürlüğünün anlamını kavramak için geçmişle kıyaslama yapmak gerektiğini belirtti.

KKTC’nin tanınmamış bir ülke olduğunu, bu nedenle yayınların çok önemli olduğunu kaydeden Topal, konuşmasının devamında Kıbrıs Türk basın tarihine dair bilgiler verdi.

Diyalog TV’yi örnek vererek yayın kuruluşlarının bazılarının bugün kapatıldığını söyleyen Topal, YYK’nın hayati önemi olduğunu belirtti. Topal, YYK bütçesinin daha da yükseğe çıkarılmasının elzem olduğunu kaydetti.

BRT’nin geçmişteki yayınlarına değinen Topal, özellikle konuşulan Türkçeye ve program kalitesine dikkat edilmesini istedi.

YYK’nın görevinin ceza vermek değil, programların veya yayınların daha iyi hale getirilmesi ve halkı motive etmesini sağlamak olduğunu söyleyen, Topal geçmişte Kıbrıs Türkçesini güzel kullanan programlar yapıldığına işaret etti.