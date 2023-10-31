Geçtiğimiz hafta 67 trafik kazası meydana geldi: 1 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı

KKTC’de geçtiğimiz hafta 67 trafik kazası meydana geldi; 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin de yaralandığı kazalar sonucundaki maddi hasar ise 245 bin 168 TL oldu.

Polis Genel Müdürlüğü’nün 23-29 Ekim tarihlerini kapsayan haftalık trafik raporuna göre, 1’i ölümle, 15’i yaralanmayla 51’i de hasarla sonuçlanan kazaların 27’si Lefkoşa, 6’sı Gazimağusa, 23’ü Girne, 5’i Güzelyurt, 6’sı da İskele’de yaşandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kazalarının 21’i süratli araç kullanmak, 16’sı dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 8’i de diğer etkenlerden kaynaklandı.

Aynı dönem içerisinde 13 bin 510 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen 2883 araç sürücüsü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

303 aracın trafikten men edildiği suçların dağılımı ise şöyle:

“Sürat 739, tehlikeli sürüş 15, dikkatsiz sürüş 33, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak 184, sürüş ehliyetsiz araç kullanmak 19, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak 98, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak 302, emniyet kemersiz araç kullanmak 109, trafik levha ve işaretlerine uymamak 120, trafik ışıklarına uymamak 17, muayenesiz araç kullanmak 51, sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak 62, yolcu taşıma "T" işletme izinsiz araç kullanmak 27, tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak 3, koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak 16 ve 1088 diğer trafik suçları.”