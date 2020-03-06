"Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü riske karşı korumalıyız"

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun (UMK) uzman akademisyenlerle işbirliği halinde hazırladığı, “4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi” hayata geçiriliyor.

Komisyondan yapılan açıklamaya göre, amacı; “4-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk istismarına yönelik algılarının incelenmesi ve proje sonunda 4-6 yaş grubunda olan çocuklara yönelik planlanmış yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması, okul öncesi öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik yapılacak psiko-eğitim ile istismarı fark etme ve önleme ile farkındalık düzeylerini artırmak” olan projeyle ilgili olarak bugün Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nda basın toplantısı düzenlendi.

KARAOKÇU

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden bu yana, toplumun geleceği olan çocukları yaşamlarında karşılaşacakları riskler konusunda bilinçlendirerek, güçlü kılmayı öncelikli hedefleri arasına koyduklarını vurguladı.

Yaptıkları bilimsel araştırmalarda, madde bağımlılığı yaşayan çocuklarda ihmal ve istismarın önemli etkenler arasında yer aldığını tespit ettiklerine işaret eden Karaokçu, şöyle dedi:

“Toplumda giderek yaygınlaşan çocuk ihmal ve istismarının önüne geçilebilmesi için bir gün bile kaybedecek zamanımız olmadığı gerçeğinden hareketle Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve ülkemizin çok değerli akademisyenleri ile işbirliğinde bilimsel temellere dayalı 4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi’ni hayata geçirdik.”

“ ‘Fark Et Öğren İstismarı Önle!’ sloganı ile çıktığımız bu yolda geliştirdiğimiz projemizle çocuklarımız ve toplumumuzun geleceği adına büyük kazanımlar elde edileceğinden hiçbir şüphemiz yoktur” diyen Karaokçu, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Yarın yaşanabilecek çok büyük sıkıntıların önüne geçmek adına, fark etme, öğrenme, önlem alma ve koruma zamanının şimdi olduğu inancındayız. Gelin hep birlikte bu kutsal mücadelede çocuklarımızı koruma adına güçlerimizi birleştirelim. ‘Keşke’ dememek için el ele verelim."

AVCI

Proje Yürütücüsü Uzm. Psk. Dan & Psikoterapist Ayten Özipek Avcı da yaptığı konuşmada, toplumsal gelişmelerle birlikte yaşanan ve toplumu en fazla huzursuz eden konuların başında yer alan çocuk ihmal ve istismarının önüne geçilmesinin çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Uzmanlar olarak Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile gerçekleştirdikleri yoğun ve verimli toplantılar sonrasında “4-6 Yaş Grubu Çocuk / Ebevyn ve Okul Öncesi Öğretmenleri Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Projesi”ni hayata geçirdiklerine işaret eden Avcı, çocuk istismar ve ihmali konusunda zamanında önlemlerin alınabilmesi için eğitim ve bilinçlenmenin şart olduğunu belirtti.

Çocuk, ebevyn ve okul öncesi öğretmenleri kapsayan projenin alan uygulamalarının başladığını ve çok olumlu dönüşler almaya başladıklarını kaydeden Ayten Özipek Avcı, projeyi çok daha geniş kitlelere ulaştırmak amacında olduklarını söyledi.

Avcı, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na gösterdiği duyarlılık ve işbirliği nedeniyle teşekkürlerini iletti.

PROJENİN AMACI

Komisyon tarafından yapılan açıklamada projenin amacı şöyle açıklandı:

Projenin genel amacı; 4-6 yaş dönemindeki çocukların, ebeveynlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin, çocuk istismarına yönelik algılarının incelenmesi ve proje sonunda 4-6 yaş grubunda olan çocuklara yönelik planlanmış yaratıcı drama tekniklerinin uygulanması, okul öncesi öğretmenlerine ve ebeveynlere yönelik yapılacak psiko-eğitim ile istismarı fark etme ve önleme ile farkındalık düzeylerini artırmaktır.

ÇALIŞMANIN ÖNEMİ

Bu proje, KKTC’de 4-6 yaş dönemini kapsayan çocukların, ebeveynlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin çocuk istismarına yönelik farkındalıkları ile ilgili bir çalışmadır. Bu proje ile çocukların istismardan korunabilmesi için ebeveynlerin, okul öncesi öğretmenlerinin istismarın ne olduğunu, belirtilerini ve istismarın çocuklar üzerindeki etkilerini bilmeleri yönünden önemlidir. Ayrıca, okul öncesi çocuklara, ebeveynlerine ve okul öncesi öğretmenlerine yönelik hazırlanan istismar psiko-eğitim programının çocuk istismarı ve ihmali ile ilgili farkındalık yaratıp yaratmadığını ortaya koymak açısından bu proje önemlidir.

İSTİSMAR VE İHMAL FARKINDALIK PROGRAMI

Çocuk istismarı ve ihmali farkındalık psiko-eğitim programı, grup eğitmenleri tarafından istismar tanımlaması yaptığı, fiziksel, cinsel, duygusal ve ihmal konularının teorik olarak anlatıldığı bir eğitim programı olmakla birlikte, çocukları istismar çeşitlerinden koruma yollarının anlatıldığı, çocuklarının bedenlerini ve duygularını tanımaları ve ifade etmeleri için bilgilendirmelerin nasıl olacağı ve cinsel eğitim konuları çeşitli yaşanmışlıklar üzerinden örneklerle, görsellerle ve yaratıcı drama teknikleri ile desteklenmiş okul öncesi dönemde olan çocuklara, ebeveynlere ve okul öncesi öğretmenlerine yönelik planlanmış farkındalık yaratmak adına hazırlanan bir psiko- eğitim programıdır.

PROJENİN YÖNTEMİ

Araştırmanın evrenini 2019-2020 eğitim öğretim yılında KKTC’de öğrenim gören 4-6 yaş grubu çocuğun, ebeveynleri ve okul öncesi öğretmenlerini oluşturmaktadır. Araştırmanın yöntemi göz önüne alınarak evreninin tamamına ulaşılması zaman, maliyet ve kontrol bakımından zor olacağından dolayı örnekleme yöntemine gidilmiş ve 6 büyük bölgeden 6 pilot okul seçilmiştir.

2019 -2020 eğitim öğretim yılı içerisinde 6 pilot okulun ardından gerekli bütçe sağlanabilirse, proje devamında ada genelindeki tüm okullara girmek hedeflenmektedir.

PROJE EĞİTMENLERİ

Yrd.Doç.Dr. Tuba Him Karabıyıklı (Proje yürütücüsü),

Uzm. Psk. Dan & Psikoterapist Ayten Özipek Avcı (Proje yürütücüsü), Psikolog & Yaratıcı Drama Lideri Özlem Aykut,

Okul Psikolojik Danışmanı & Yaratıcı Drama Lideri Ebru Ervandar.”