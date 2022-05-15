“Gelecek vizyonuyla eğitime bakış” eğitim zirvesi yapıldı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ev sahipliğinde “Gelecek Vizyonuyla Eğitime Bakış” temalı Girne Koleji Geleneksel Eğitim Zirvesi yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 12-14 Mayıs tarihlerinde GAÜ Uluslararası Spectrum Kongre Merkezi’ndeki yapılan Girne Koleji Geleneksel Eğitim Zirvesi, GAÜ Kurucu Rektörü ve DP Girne Milletvekili Serhat Akpınar, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Eğitim Girişimcisi Ümit Kalko, Girne Koleji CEO’su Dilek Cambazoğlu ve GAÜ ve Okullar Grubu Franchise Koordinatörü Binnur Kırmızı’nın açılış konuşmaları ile başladı.

GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umay Türkeş, Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Doç. Dr. İzzettin Kök eğitim kurumları ve eğitimin gelişimi konularında birer konuşma yaptı.

Zirvenin ikinci gününde Akpınar ve beraberindeki heyet Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı makamında ziyaret ederek, Türkiye’de yapılan eğitim çalışmaları hakkında bilgi verildi. Heyet ardından Başbakan Yardımcısı ve Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nu da makamında ziyaret etti.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar, Girne Koleji okul kurucu ve müdürlerini başkanlık ofisinde ağırlayarak, Üniversite-okul iş birliğinin eğitime olan katkıları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.