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Gelemiyor...Ziyareti ertelendi

Gelemiyor...Ziyareti ertelendi
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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Ukrayna, Beyaz Rusya, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs’a yapacağı ziyaretleri ertelediği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus’un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Pompeo’nun, Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin korunması adına Ortadoğu ve Irak’taki son durumu gözlemlemek amacıyla Washington’da olması gerekmesi nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti.
Açıklamada, Pompeo’nun ziyaret programının yakın bir tarihte yeniden planlanacağı ifade edildi.

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