"Gelişmeler utanç verici"

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), son günlerde yaşlılarla ilgili gelişmelerin “utanç verici” olduğuna işaret ederek, “İnsanlarımızın hayatı ve onuru özele veya vakıflara devredilecek bir meta değildir. Devlet kendine sorumluluk payı çıkarmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır” açıklamasında bulundu.

KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş yazılı açıklamasında, son günlerde Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi ile ilgili ortaya çıkan görüntüler ve insanlara sunulan koşulların utanç verici olduğunu belirtti.

Yaşlıların yakınlarının da ihmalinin büyük olduğunu vurgulayan Maviş, şöyle devam etti:



“Çocuklarımızı koruyacak somut adımlar atılmadığı gibi, yaşlılarımızı da koruyacak sosyal bir mekanizma kurulmamış, kurulmak istenmemiştir. Sınırüstü Yaşlı Bakım Evi’nin koşulları basına defalarca yansımıştır. Ne olduğunu biliyoruz. Bu koşulların sorumluları, bu utancı yaşatanları, atasını arayıp sormayanları da yargı önünde sorgulamamız elzemdir.Yaşanmış olan bu utanç verici olay, devleti yönetenlere ışık tutmalı, yaşlılarımızın bakımının devlet eliyle yürütüleceği bir mekanizma kurmaya milat olmalıdır. Bu saatten sonra söz değil, atılacak somut adımlar yaşanan bu utancı dindirecektir. Çocukları ihmal ve istismardan koruyacak, yaşlıları yalnızlığa, yokluğa terk etmeyecek politikalara ve binalara acil ihtiyacımız olduğu ortadadır.Külliyede oturma hayali kurmak yerine her bölgede çocukları koruyacak mekanizmaların, yaşlılarımıza hak ettikleri hizmeti verecek bakım evlerinin kurulması için Meclis bugünden itibaren görev üstlenip işe başlamalıdır. İnsanlarımızın hayatı ve onuru özele veya vakıflara devredilecek bir meta değildir. Devlet kendine sorumluluk payı çıkarmalı ve üzerine düşeni yapmalıdır.Konunun takipçisi olacağımızı hatırlatır, sorumluların peşinin bırakılmaması noktasında basına ve kamuoyuna çağrı yaparız.”