Gemicioğlu bugün uğurlanacak

Eczacılık, kimyagerlik, patolojist, mikrobiyolojist ve DNA uzmanı ,birçok laboratuarın kuruluşuna öncü olarak büyük işlere imza atmış bilim adamı 93 yaşındaki Mehmet Eyüp Gemicioğlu, önceki akşam yaşamını yitirdi.

Uzun yıllar sağlık alanında hizmet veren, son olarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Bünyesinde Cumhurbaşkanlığının katkıları ile kayıp şahısların tespiti için DNA laboratuvarının kurulmasında görev yapan Eyyüp Gemicioğlu için yarın (28 Eylül)

saat 14.30 da Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bina girişinde cenaze töreni düzenlenecektir

Gemicioğlu törenin ardından İsmail Safa Camii’nde kılınacak ikindi namazından sonra defnedilece