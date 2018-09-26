GEMİKONAĞI-CENGİZKÖY ARASINDAKİ YOL YARIN 12.00’DEN İTİBAREN KISMİ OLARAK TRAFİĞE KAPATILACAK

Gemikonağı-Cengizköy arası yol yarın 12.00’den itibaren kısmi olarak trafiğe kapatılacak.

Karayolları Dasiresi’nden yapılan açıklamaya göre, Gemikonağı Güzelyurt Anayolunun 1. kmsinde bulunan Cengiz Topel Anıtı bölgesinde yapılacak yol iyileştirme çalışmalarından dolayı Gemikonağı-Cengizköy arası yol kesimi trafiğe kapatılacak.

Yolun trafiğe kapalı olduğu süre içerisinde ulaşım, Güzelyurt-Gemikonağı istikametinde, Çamlıköy-Lefke güzergâhından, Gemikonağı-Güzelyurt istikametindeyse mevcut yol kenarında geçici olarak düzenlenen servis yolundan sağlanacak.