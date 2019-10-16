Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildi

Meteoroloji Dairesi, Gemikonağı ile Bostancı’nda metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Daire, dün sabah 08.00 ile bu sabah 08.00 arasında yörelere göre yağış oranlarını şöyle duyurdu:

“Gemikonağı ve Bostancı 5 kilogram; Geçitkale, Akdoğan, Beyarmudu, Doğancı, Kalkanlı ve Taşpınar 4 kilogram; Alayköy ve Tatlısu 3 kilogram; Pile, Kırıkkale, Mallıdağ, Yeşilırmak, Gaziveren ve Zümrütköy 2 kilogram.”

Diğer yörelerde 2 kilogramdan az yağış kaydedildiği belirtildi.