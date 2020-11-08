Gemikonağı'nda kahvehanede ateş açıldı...3 yaralı

Bu akşam, saat 19.30 sıralarında, Gemikonağı'nda Ecevit Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehane içerisinde, ismi henüz tespit edilemeyen erkek bir şahıs tarafından tasarrufunda bulanan tabanca ile henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı ateş etmesi sonucu mekanda bulunan 3 kişi yaralandı.

Olayda yaralanan İbrahim Güder (E-41), Behiç Kurtçebe (E-55) ve Tamer Işıklar (E-52) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2020, 21:58