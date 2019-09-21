Gemikonağı'nda kaza...1 kişi yaralandı

Gemikonağı - Yeşilyurt anayolu üzerinde bugün sabah meydana gelen trafik kazasında 44 yaşındaki Nurettin Köse isimli kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Köse, LD 856 plakalı araç ile Yeşilyurt istikametine doğru seyrettiği sırada turizm ofisi önlerinde direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıktı ve takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.