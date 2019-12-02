Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler Yasa Tasarısı kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi “Gemilerle İlgili Harçlar ve Ücretler (Değişiklik) Yasa Tasarısını”oyçokluğu ile kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay yasaya milletvekillerinin 33 kabul, 1 ret oy kullandığını, 16 milletvekilinin ise oylamaya katılmadığını kaydetti.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz gemilerle ilgili harçlar ve ücretler (değişiklik) yasa tasarısının görüşülmesi sırasında söz alarak, yasanın önemli bir yasa olduğunu, yasanın deniz yetki alanlarını korumada, yeni dünya düzenine uyum sağlamakta, mülteci, uyuşturucu, tanımsız gemilere karşı kıyı emniyeti sistemleri kurulması açısından önemine işaret etti.



BÜYÜKOĞLU

Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarı üzerinde ilk sözü alan HP milletvekili Hasan Büyükoğlu da, Sivil savunma teşkilat başkanlığının gündelik yaşam içinde halkın ihtiyaçlarını karşıladığını belirterek, bu yasa ile Lefke bölge müdürlüğünün açılabileceğini kaydetti.



ANGOLEMLİ

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli de, ilçe yapılan Lefke’nin tam anlamıyla ilçe yapılamadığını ifade ederek, eksiklerin tamamlanmasını ve Lefke’nin tam anlamıyla tüm kurumlarıyla halka hizmet verecek şekilde ilçe yapılması gerektiğini söyledi.



GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz de, Lefke’ye sivil savunma teşkilat başkanlığının kurulmasının bu yasa ile mümkün olacağını ifade ederek, bölgenin ihtiyacına işaret etti. Gündüz, kurumun ekip ve ekipmanla donatılıp bölgeye hizmet vermesinin sağlanmasını da istedi.

ÇALUDA

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda da, 20 yıl aradan sonra değişiklik yapılan yasa ile kurumun Lefke’de hizmet vereceğini ifade ederek, bundan mutluluk duyduklarını ancak Lefke’ye mahkeme öncelikli olmak üzere tüm kurumların ve polis müdürlüğünün ilçeye getirilmesini talep etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda Sivil Savunma Teşkilatı Personel (Değişiklik) Yasa Tasarısı madde madde oylandı. Yasanın ivediliği olmadığı için yasanın geneli bir sonraki birleşimde oylanacak.

Genel Kurul toplantısı daha sonra tamamlandı. Bir sonraki birleşim yarın saat 10.00’da yapılacak.