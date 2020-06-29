Gemiyle ülkeye gelen 1 yolcunun testi pozitif çıktı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada bu sabah gemiyle ülkeye gelen 1 yolcunun, PCR test sonucu pozitif olmasına rağmen gemiye bindiğini ve ülkeye geldiğini kaydetti.

Pilli, “Gemiye nasıl girdiğini bilmiyoruz. Kendisi pozitif olduğunu söyledi. Test sonucu da pozitif çıktı” dedi.

Pilli ayrıca, söz konusu kişinin yanında çocuğunu da getirdiğini, çocuğunun test sonucunun negatif çıktığını ifade etti.

Bakan Pilli, temaslıların tümünün karantinaya alındığını kaydederek, liman çalışanlarının tümüne test yapılacağını ifade etti.