Genç: "Hedefimiz ilk sosyal konut projesini Maraş'ta gerçekleştirmek"

Halkın Partisi İskele Milletvekili Mesut Genç, sosyal konut projelerinin hazır olduğunu, kaynak bulunduğunda hayata geçirileceğini ifade etti ve ilk sosyal konut projesini Maraşa yapmayı hedeflediklerini söyledi. Genç, projeyi daha sonra da Lefke-Güzelyurt gibi bölgelerde hayata geçirmeyi hedeflediklerini anlattı.

HP İskele Milletvekili Mesut Genç yaptığı yazılı açıklamada, öncelikli bölgelerin Maraş, Lefke, Güzelyurt olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Sosyal konut projesi Türkiye’deki TOKİ sistemine benzer uygulamak istediğimiz bir yapı. Ancak bu ülkenin ekonomik gerçekleri var, ekonomik sıkıntılarımız var. Devletin arazi tahsisi konusunda bir sorun yok. Diğer taraftan proje konusunda da bir sıkıntı yok. Maraş bölgesinde bir araştırma yapıldı. Projeler her yönüyle düşünüldü, üç boyutlu da hazırlandı. Vatandaşın kira öder gibi zorlanmadan ödeyebileceği uzun vadeli bir ödeme şekli hedefleniyor. Evin değeri kadar bir fiyat belirlenecek ve devlet bir kar da gütmeyecek. Maraş’ı başarırsak bu güzel bir örnek olur.”

“YOLSUZLUKLA MÜCADELE İÇİN PARTİ OLARAK ÇOK ÇABA SARFEDİYORUZ”

HP İskele Milletvekili, parti olarak hükümete geldikleri günden bugüne yolsuzluklar konusunda gereken her şeyi yaptıklarını, mücadele için büyük bir çaba sarf ettiklerini söyledi ve şöyle dedi:

“Biz en yukarıdan başladık. 2010 yılından bu yana yapılan mal beyanlarının incelenmesini sağladık. 2010, 2013 ve 2018 yıllarından yapılan tüm mal beyanlarını inceledik. Sorunlu dosyaları tekrar tekrar inceledik, savcılığa gönderdik. Üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyorum. Son olarak; Eski Eserler Dairesi’ndeki yolsuzluk nedeniyle daire müdürü görevden alındı, ilgili kişi tutuklandı. Bu işin üstüne daha da gideceğiz. Bunu sadece Dışişleri Bakanlığı’nın değil, hükümetin yapması lazım. Bugüne kadar kamudaki yolsuzluklarda sonuca gidildiğini hiç duymadım. Varsa da belki 1-2 dosyadır. Yargı daha hızlı sonuca gitmeli, polis iyi çalışıp dosyaları neticelendirmeli. Yolsuzluğa karışan kim varsa görevden alınmalı. Siyasi iradenin yanında polis ve yargı iradesi de olacak. Sadece Halkın Partisi’nin değil, muhalefetin, yargının, hatta vatandaşın sorunların üzerine gitmesi gerekir.”

“HÜKÜMETİN İCRAATLARI CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİNE BAĞLANMAMALI”

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin de görüşlerini paylaşan Mesut Genç, seçimlere daha 6 ay olmasına rağmen gündemin ilk maddesi haline dönüştüğünü belirtti ve “Kıbrıs Türk siyasetinde seçimler için hep çok önceden sahaya inilir” diye devam etti.

Genç, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:

“Parlamento seçimiyle Cumhurbaşkanlığı seçimini iyi ayırt etmemiz lazım. Aynı kefeye koymadan ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir. Hükümetin icraatlarını ve gidişatını cumhurbaşkanlığı seçimine bağlamamak lazım. Şu anki hükümette herhangi bir sıkıntı yoktur. Tıkırında işleyen bir hükümet sırf cumhurbaşkanlığı seçimi için neden icraatlarından geri kalsın ki? Bu zihniyette olan herhangi bir siyasi varsa bu ülkeye yanlış yapmış olur. Hükümetteki iki parti arasında Cumhurbaşkanlığı nedeniyle herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Halkın Partisi olarak parti için genişletilmiş toplantılar yapıyoruz. Halkın nabzını tutuyoruz. Attığımız adımların hepsini de ortak bir aday için değil, kendi adımıza atıyoruz. Halkın Partisi aday gösterecekse ilk karar adayın kendisinin ardından da Parti Meclisi’nin olacaktır.”