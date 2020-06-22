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Gencay’ın vefatı dolayısıyla mesaj

Gencay’ın vefatı dolayısıyla mesaj
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahidi Emekli Piyade Yüzbaşı Necmi Gencay’ın vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Basın Bürosu aracılığıyla yayımlanan mesajda, Gencay’a rahmet, yaslı ailesi ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dilendi.

Güncelleme Tarihi: 22 Haziran 2020, 17:56
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