Gençler piknikte kaynaştı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü Lefkoşa İlçesi, geçtiğimiz akşam Taşkent’te piknik düzenledi.

Taşkent Piknik Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe Genel Başkan Tufan Erhürman, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kadın Örgütü Başkanı Sıla Usar İncirli, milletvekilleri, MYK ve PM üyeleri ile çok sayıda Gençlik Örgütü üyesi katıldı.

Etkinliğe ayrıca Kıbrıs’ın güneyinden de davet edilen misafirler katılım gösterdi. Akşam pikniğinde buluşan gençler, etkinlikte birlikte şarkılar söyleyerek eğlenceli vakit geçirdi.