Gençlik Dairesi anı yarışması düzenledi

Gençlik Dairesi, “Şampiyon Melekler Takımı” anısına "oryantiring yarışması" düzenledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, etkinlikte yarışan gençlere madalya ve katılım belgelerini takdim etti. Etkinlikte Ataoğlu’na, Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan, Bakanlık Müdürü Mehmet Yalçın ve Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın eşlik etti.

Etkinlikte konuşan Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun desteği ile “Şampiyon Melekler Takımı” anısına Tatlısu’da üç bölümden oluşan etkinlikler dizisinin ilkini gerçekleştirdiklerini ve etkinliklerin ülke geneline yayılacağını kaydetti.

Oryantiring yarışması ile başlayan etkinliklerin seminerler ve atölye çalışmaları ile devam edeceğini belirten Özsaygın, Ülkemi Tanıyorum Projesi ile etkinlikleri sonlandıracaklarını belirterek, ülke genelinde söz konusu etkinlikleri devam ettireceklerini vurguladı.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da, Gençlik Dairesi Müdürlüğünün bölgelerinde böylesi bir etkinliği planlamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bölge gençlerinin yoğun ilgi gösterdiğini ve böylesi etkinliklere her zaman açık olduklarını söyledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmasında, bakanlıklarına bağlı Gençlik Dairesi’nin ülke genelindeki gençler için planladığı etkinlikler dizisini önemsediğini ve desteklediğini belirterek, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin desteğiyle devam edecek etkinliklerin ülke gençleri için faydasına işaret etti. Ataoğlu, katılımcı gençlere ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmalarda, Türkiye’de gerçekleşen deprem felaketinde hayatlarını kaybedenlere rahmet ailelerine ve tüm ülkeye başsağlığı da dilendi.